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Агент Гурцкая: «Честных судей не бывает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая убежден, что футбольный судья не может быть честным.

«Не бывает честных судей. Я 22 года в русском футболе. Нужно принять за правило: честных судей нет», – сказал Гурцкая.

  • Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.
  • Например, он организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».
  • Гурцкая дружит с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +891

    Юрэс 1 час назад

    Тоже мне НОВОСТЬ!!!! ХА ХА ХА

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    Рейтинг: +64314

    portero 2 часа назад

    Честных агентов тем более!!!

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