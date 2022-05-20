Агент Гурцкая: «Честных судей не бывает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая убежден, что футбольный судья не может быть честным.
«Не бывает честных судей. Я 22 года в русском футболе. Нужно принять за правило: честных судей нет», – сказал Гурцкая.
- Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.
- Например, он организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».
- Гурцкая дружит с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»