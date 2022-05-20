Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Осинькин: «Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды»

Осинькин: «Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды»

20 мая 2022, 18:38
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем возможном уходе в другую команду.

Сообщалось, что в услугах 56-летнего специалиста заинтересован «Спартак».

«Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики.

Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», – сказал Осинькин.

  • «Крылья Советов» набрали 41 очков в 29 турах РПЛ и занимают 8-е место в таблице лиги.
  • Контракт Осинькина с клубом действует до июня 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге 5
Осинькин назвал фаворитов ЧМ‑2026
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sviro
1653063738
Ну, уж точно не ради Спартака. Карреру отблагодарил Спартак за чемпионство. И Осинькина то же будет ждать ....
Ответить
portero
1653064790
Удачи Крыльям и тренеру с молодыми игроками, надеюсь получиться биться за первое место...
Ответить
R_a_i_n
1653066312
очередной звездабол. Практика показывает, что любой тренер с переферии мчит в Москоу при первом же звонке. Ну может кроме Карпина.
Ответить
Жорик кекс обжорик
1653066675
А ради питера?
Ответить
zigbert
1653109968
К Осинькину сейчас пристальное внимание и совсем не случайно.
Ответить
Главные новости
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
7
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
5
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
Все новости
Все новости
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
6
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
5
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
4
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+