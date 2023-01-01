Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Осинькин: «Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем возможном уходе в другую команду.

Сообщалось, что в услугах 56-летнего специалиста заинтересован «Спартак».

«Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики.

Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», – сказал Осинькин.

  • «Крылья Советов» набрали 41 очков в 29 турах РПЛ и занимают 8-е место в таблице лиги.
  • Контракт Осинькина с клубом действует до июня 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Осинькин: «Пиняеву еще рановато уходить в большие клубы. В «Крыльях» комфортно» 1
Осинькин: «Пиняеву уделяют слишком много внимания. Многовато интервью и съемок» 2
Губернатор Самарской области: «Фанаты готовы носить Осинькина на руках. Он лучший тренер РПЛ, несомненно» 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:38
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +659

    Suvorov51 31 минуту назад

    А ЧТО И ПРАВДА ЗОВУТ. ДА КОМУ ТЫ НУЖЕН. ВОТ ЕЩЕ ОДИН МАУР

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +423

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    А ради питера?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 1 час назад

    очередной звездабол. Практика показывает, что любой тренер с переферии мчит в Москоу при первом же звонке. Ну может кроме Карпина.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64314

    portero 2 часа назад

    Удачи Крыльям и тренеру с молодыми игроками, надеюсь получиться биться за первое место...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1667

    Sviro 2 часа назад

    Ну, уж точно не ради Спартака. Карреру отблагодарил Спартак за чемпионство. И Осинькина то же будет ждать ....

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11