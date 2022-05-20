Осинькин: «Я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем возможном уходе в другую команду.

Сообщалось, что в услугах 56-летнего специалиста заинтересован «Спартак».

«Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики.

Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», – сказал Осинькин.

«Крылья Советов» набрали 41 очков в 29 турах РПЛ и занимают 8-е место в таблице лиги.

Контракт Осинькина с клубом действует до июня 2024 года.

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