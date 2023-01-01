Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Бабаев объяснил, почему Дзагоев покидает ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, с чем связан скорый уход из клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет, и сразу же стал показывать высочайший уровень игры.

Алан – игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни.

Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды.

Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть.

Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», – сказал Бабаев.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
ЦСКА объявил об уходе Дзагоева 11
ЦСКА готовит церемонию прощания для Дзагоева 6
Первый тренер Дзагоева: «Думаю, Алан вернется в «Аланию». Многие в Осетии этого хотят» 2
Источник: сайт ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11