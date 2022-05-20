Бабаев объяснил, почему Дзагоев покидает ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, с чем связан скорый уход из клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет, и сразу же стал показывать высочайший уровень игры.

Алан – игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни.

Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды.

Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть.

Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», – сказал Бабаев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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