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Бабаев объяснил, почему Дзагоев покидает ЦСКА

20 мая 2022, 13:59
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, с чем связан скорый уход из клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет, и сразу же стал показывать высочайший уровень игры.

Алан – игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни.

Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды.

Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть.

Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», – сказал Бабаев.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Бабаев Роман
Комментарии (5)
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saf05
1653049648
Пора
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vladik12
1653051720
Я и без Бабаева могу объяснить: потому что сыпался. Заколебало собирать каждый раз.
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portero
1653054653
Дзагоев может ещё где-то поиграть? Ну сомневаюсь, если только с оплатой за время проведённое на поле..
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CSKA57
1653056918
Оставьте его сразу в структуре клуба...
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RUSARM
1653057965
Ну уходит и уходит-это не трагедия,все мы уйдем!! Тем более он практически не играл,а лавку тер да лечился!!!
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