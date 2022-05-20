Гайч: «ЦСКА хочет, чтобы я вернулся. Было бы неплохо поиграть с Карраскалем»

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, рассказал, что ему предложили вернуться в российский клуб.

«Я бы не стал исключать возвращения в Аргентину. «Сан-Лоренцо» – это мой дом, и я знаю, что не могу закрыть дверь в том месте, где я многого достиг. Я всe ещe хочу приносить радость людям, поэтому приоритет всегда будет у «Сан-Лоренцо».

В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся и остался в клубе. Если я вернусь, то стану партнeром по команде Хорхе Карраскаля. Я ещe не разговаривал с Хорхе, но, думаю, что было бы неплохо поиграть с ним.

Возвращение в состав сборной? Национальная команда была для меня особенной и навсегда останется таковой. Когда у меня не были не лучшие времена в клубах, национальная сборная всегда была моим оружием и местом демонстрации моих способностей – там я всегда чувствовал себя, как дома», — цитирует Гайча Ole.

Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Испанский клуб арендовал его до июня.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?