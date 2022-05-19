Пиоли – лучший тренер Серии А в мае

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим в чемпионате Италии по итогам мая.

В этом месяце миланцы выиграли все три матча в Серии А. Команда победила «Фиорентину» (1:0), «Верону» (3:1) и «Аталанту» (2:0).

Пиоли наградят перед воскресной встречей с «Сассуоло», которая может стать чемпионской для «Милана».

Для 56-летнего специалиста это третья такая награда в сезоне Серии А.

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