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«Ростов»: «Переезд в другой город нами не рассматривается»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление в связи с появившейся информацией о возможном переезде команды в Саранск.

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион.

Футбольный клуб «Ростов» с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране.

Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.

Пользуясь случаем, хотим ещe раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас.

Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.

Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы – «Ростов»!» – говорится в публикации.

  • «Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В этом сезоне команде осталось сыграть с ЦСКА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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