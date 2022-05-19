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«Ростов»: «Переезд в другой город нами не рассматривается»

19 мая 2022, 21:33
5

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление в связи с появившейся информацией о возможном переезде команды в Саранск.

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион.

Футбольный клуб «Ростов» с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране.

Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.

Пользуясь случаем, хотим ещe раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас.

Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.

Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы – «Ростов»!» – говорится в публикации.

  • «Ростов» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В этом сезоне команде осталось сыграть с ЦСКА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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zarsm
1652987720
Никто и не сомневался
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Маркоc
1652988461
Все же интересно, на какой почве возникли "инсинуации"?
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alex1951
1652988975
Уважаемые товорисчи......не берите в голову.....берите в живот! Все зто полная херня! Карпуха,это наш парень.... Его мать ,все живем в одном городе! Но ,он И ,,Ростов ,, не продаст!
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Stavr007
1652989716
нужно быть идиотами, чтобы ехать в другой город, когда огромный стадион простаивает
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