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«Нижний Новгород» хочет сохранить полузащитника «Зенита» Кравцова в клубе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что что клуб хотел бы сохранить полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, который находится в аренде.

«По поводу Кравцова: у нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, нам интересно, чтобы он остался. Игрок себя очень хорошо показал. Помог нам, да и думаю, что ещe поможет! Но у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться.

Что касается остальных игроков, те, кто на контракте, — остаются. Те, кто без контракта или в аренде, могут уйти», — сказал Измайлов.

  • Рыночная стоимость 19-летнего Кравцова – 400 тысяч евро.
  • В составе «Нижнего Новгорода» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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