Агент Кравцова: «Зенит» отдавал Кирилла в «Нижний Новгород», чтобы затем вернуть его. Он зенитовец до мозга костей»

Андрей Талаев, агент полузащитника Кирилла Кравцова, прокомментировал информацию о возвращении игрока в «Зенит» из «Нижнего Новгорода».

– Кирилла изначально отдавали за игровой практикой, чтобы затем вернуть в клуб. Практику он получил в полном объеме.

Но пока глобального разговора с «Зенитом» не было, сейчас у команд очная встреча, после нее будем общаться. Хотя это решение выглядит правильным, в нынешней ситуации будет логичным его вернуть, Кирилл хорошо себя проявил.

— В то же время в составе освобождается место в связи с уходом Оздоева.

— Если Кравцова возвращают на позицию Оздоева на скамейке, это не очень радостная новость для нас. Естественно, у Кирилла большое желание играть в «Зените», он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей.

Но он хочет играть, а если разговор о том, чтобы сидеть на скамейке, то, наверное, лучше еще хотя бы полгода провести в «Нижнем», где ему очень сильно доверяют и сам он это доверие оправдывает.

Рыночная стоимость 19-летнего Кравцова – 400 тысяч евро.

В составе «Нижнего Новгорода» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?