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«Зенит» решил не продлевать контракт с Оздоевым («РБ Спорт»)

Полузащитник Магомед Оздоев покинет «Зенит» в качестве свободного агента.

В петербургском клубе решили не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.

Вероятно, заменит Оздоева в составе «Зенита» Кирилл Кравцов, который хорошо проявил себя в аренде в «Нижнем Новгороде».

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +215

    fakeid 25 минут назад

    в фееричном матче с челси как положил под перекладину из-за штрафной!

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    Рейтинг: +13563

    Fusballer 1 час назад

    Расстаются с легендами играючи(((

    0
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    Рейтинг: +2421

    Беспонтий 2 часа назад

    что хочите
    то и делайте
    ---
    бл., удлинню

    мага выходил
    зенит побеждал
    что вам вообще всем надо

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