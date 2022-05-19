«Зенит» решил не продлевать контракт с Оздоевым («РБ Спорт»)

Полузащитник Магомед Оздоев покинет «Зенит» в качестве свободного агента.

В петербургском клубе решили не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.

Вероятно, заменит Оздоева в составе «Зенита» Кирилл Кравцов, который хорошо проявил себя в аренде в «Нижнем Новгороде».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?