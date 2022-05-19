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  • «Земля вращается, потому что он по ней ходит!»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днем рождения

«Земля вращается, потому что он по ней ходит!»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днем рождения

19 мая 2022, 09:53
4

Сегодня, 19 мая, защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу исполнилось 36 лет.

Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения.

«Земля вращается, потому что он по ней ходит! Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу!

Мы поздравляем Бориса с днeм рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе «железнодорожников»!» – говорится в публикации.

  • Ротенберг не играет с декабря 2018 года.
  • Контракт игрока с «Локо» истекает 30 июня.
  • Он не намерен завершать карьеру.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (4)
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srg38
1652946789
Лучший! Борька! От души!
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portero
1652947059
Нда, когда такие "игроки" места занимают и детско-юношеских командах, а так оно везде почти у нас, то как нормальным мальчишкам пробиться, при этой херне (кто платит тот и в составе)... нужно в десятки раз больше детских команд, тогда уже все увидят кто играет, а кто за бабосы ходит по полю ....
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Беспонтий
1652950749
это взрослый ребёнок упёртый донельзя и не надо пинать его и пенять ему достоинство за собственные деньги не есть благоприобретённое достоинство но согласитесь никогда от него не звучало про папу дядю и символику семьи как говорится мы многого не знаем
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Валерий2705
1652959970
Ваша земля вращается, когда вам его батяня деньги башляет, что бы он чье то место в клубе занимал. А на самого Ротенберга гнать бесполезно, тут пинять надо на всю эту, прогнившую на сквозь, систему. У него есть возможность, которой обделено большинство и он много лет занимается тем, что нравится, а не нюхает вещества по клубам.
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