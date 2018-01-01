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«Земля вращается, потому что он по ней ходит!»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днем рождения

Сегодня, 19 мая, защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу исполнилось 36 лет.

Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения.

«Земля вращается, потому что он по ней ходит! Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу!

Мы поздравляем Бориса с днeм рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе «железнодорожников»!» – говорится в публикации.

  • Ротенберг не играет с декабря 2018 года.
  • Контракт игрока с «Локо» истекает 30 июня.
  • Он не намерен завершать карьеру.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1569

    srg38 24 секунды назад

    Лучший! Борька! От души!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +24251

    bset 30 минут назад

    Легенда!

    1
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    Рейтинг: +15321

    ilichkadr > bset 7 минут назад

    Не превзойденная никем!

    1
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