«Земля вращается, потому что он по ней ходит!»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днем рождения

Сегодня, 19 мая, защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу исполнилось 36 лет.
Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения.
«Земля вращается, потому что он по ней ходит! Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу!
Мы поздравляем Бориса с днeм рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе «железнодорожников»!» – говорится в публикации.
- Ротенберг не играет с декабря 2018 года.
- Контракт игрока с «Локо» истекает 30 июня.
- Он не намерен завершать карьеру.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Локомотива»