«Земля вращается, потому что он по ней ходит!»: «Локомотив» поздравил Ротенберга с днем рождения

Сегодня, 19 мая, защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу исполнилось 36 лет.

Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения.

«Земля вращается, потому что он по ней ходит! Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу!

Мы поздравляем Бориса с днeм рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе «железнодорожников»!» – говорится в публикации.

Ротенберг не играет с декабря 2018 года.

Контракт игрока с «Локо» истекает 30 июня.

Он не намерен завершать карьеру.

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