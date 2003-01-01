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Бразилец Антонио близок к переходу из «Шахтера» в «Лацио»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, вероятно, продолжит карьеру в Италии.

Клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста, но пока не оформили сделку.

Планируется, что бразилец заменит в составе «Лацио» Лукаса Лейву, чей контракт истекает в июне.

Хавбек сменит команду за 8 миллионов евро, еще 2 миллиона будут прописаны в виде бонусов.

  • Антонио выступал за «Шахтер» с февраля 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 101 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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