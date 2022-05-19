Бразилец Антонио близок к переходу из «Шахтера» в «Лацио»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, вероятно, продолжит карьеру в Италии.
Клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста, но пока не оформили сделку.
Планируется, что бразилец заменит в составе «Лацио» Лукаса Лейву, чей контракт истекает в июне.
Хавбек сменит команду за 8 миллионов евро, еще 2 миллиона будут прописаны в виде бонусов.
- Антонио выступал за «Шахтер» с февраля 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 101 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио