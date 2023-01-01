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Чеферин: «Моуринью после выхода в финал Лиги конференций прислал мне столько сердечек, сколько не слали девушки»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на выход в финал Лиги конференций. В полуфинале римляне прошли «Лестер».

«К Лиге конференций многие относились скептически. Моуринью прислал мне после полуфинала столько сердечек, сколько не слали девушки. Жозе живет футболом и эмоционально к нему относится», – сказал Чеферин.

  • 25 мая «Рома» сыграет в финале с «Фейеноордом» в Тиране.
  • Это будет 1-й в истории финал Лиги конференций.
  • Моуринью не выигрывал еврокубки с 2017 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: 24ur

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Комментарии1
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    Рейтинг: +227

    Феникс 28 32 минуты назад

    К Лиге конференций многие относились скептически======Моур раньше даже к Лиге Европы относился скептически.А теперь и Лиге конференций рад до безобразия.))) Спеси то поубавилось.

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