Чеферин: «Моуринью после выхода в финал Лиги конференций прислал мне столько сердечек, сколько не слали девушки»

К Лиге конференций многие относились скептически======Моур раньше даже к Лиге Европы относился скептически.А теперь и Лиге конференций рад до безобразия.))) Спеси то поубавилось.
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на выход в финал Лиги конференций. В полуфинале римляне прошли «Лестер».
«К Лиге конференций многие относились скептически. Моуринью прислал мне после полуфинала столько сердечек, сколько не слали девушки. Жозе живет футболом и эмоционально к нему относится», – сказал Чеферин.
- 25 мая «Рома» сыграет в финале с «Фейеноордом» в Тиране.
- Это будет 1-й в истории финал Лиги конференций.
- Моуринью не выигрывал еврокубки с 2017 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?