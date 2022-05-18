Овечкин откроет матч РПЛ «Динамо» – «Сочи». На прошлой неделе он вылетел из Кубка Стэнли

«Динамо» пригласило хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на матч 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» – «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене).

А ещe мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России», – цитирует пресс-службу «Динамо» журналист Сергей Егоров.

Другой журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале добавил, что Овечкин нанесет первый символический удар по мячу в матче «Динамо» – «Сочи».

Встреча на «ВТБ Арене» состоится 21 мая, как и все игры последнего тура.

«Динамо» нужно не проиграть, чтобы стать серебряным призером сезона.

«Вашингтон» с Овечкиным на прошлой неделе вылетел из Кубка Стэнли.

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