Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

Овечкин откроет матч РПЛ «Динамо» – «Сочи». На прошлой неделе он вылетел из Кубка Стэнли

«Динамо» пригласило хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на матч 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» – «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене).

А ещe мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России», – цитирует пресс-службу «Динамо» журналист Сергей Егоров.

Другой журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале добавил, что Овечкин нанесет первый символический удар по мячу в матче «Динамо»«Сочи».

  • Встреча на «ВТБ Арене» состоится 21 мая, как и все игры последнего тура.
  • «Динамо» нужно не проиграть, чтобы стать серебряным призером сезона.
  • «Вашингтон» с Овечкиным на прошлой неделе вылетел из Кубка Стэнли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Зенит» заинтересован в Тюкавине 11
Москалев назначен на матч между «Динамо» и «Сочи», Иванов – на игру за выживание между «Рубином» и «Уфой» 1
Агент Тюкавина: «У Кости есть два серьезных предложения от хороших клубов» 13
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:46
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +15693

    житель СПб 1 час назад

    Парадоксально! Для меня этот человек перестал существовать - когда в период в-ны против нас со стороны США продолжал зарабатывать там бабки. А эти - унижаются перед этим.... Да пошел он ... в стенли!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +227

    Феникс 28 > житель СПб 26 минут назад

    в период в-ны против нас со стороны США======А шо? Была така в-на ? Прохвессор у тебя кто в гостях? Альцгеймер али Паркинсон ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11