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  • Овечкин откроет матч РПЛ «Динамо» – «Сочи». На прошлой неделе он вылетел из Кубка Стэнли

Овечкин откроет матч РПЛ «Динамо» – «Сочи». На прошлой неделе он вылетел из Кубка Стэнли

18 мая 2022, 21:46
5

«Динамо» пригласило хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на матч 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» – «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене).

А ещe мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России», – цитирует пресс-службу «Динамо» журналист Сергей Егоров.

Другой журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале добавил, что Овечкин нанесет первый символический удар по мячу в матче «Динамо»«Сочи».

  • Встреча на «ВТБ Арене» состоится 21 мая, как и все игры последнего тура.
  • «Динамо» нужно не проиграть, чтобы стать серебряным призером сезона.
  • «Вашингтон» с Овечкиным на прошлой неделе вылетел из Кубка Стэнли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
Комментарии (5)
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житель СПб
1652901363
Парадоксально! Для меня этот человек перестал существовать - когда в период в-ны против нас со стороны США продолжал зарабатывать там бабки. А эти - унижаются перед этим.... Да пошел он ... в стенли!
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Garrincha58
1652940371
опять или снова этот хоккеист вылетел из плей оффа даже не знал потому что меня это не интересует
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