Овечкин откроет матч РПЛ «Динамо» – «Сочи». На прошлой неделе он вылетел из Кубка Стэнли

Парадоксально! Для меня этот человек перестал существовать - когда в период в-ны против нас со стороны США продолжал зарабатывать там бабки. А эти - унижаются перед этим.... Да пошел он ... в стенли!
«Динамо» пригласило хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на матч 30-го тура РПЛ против «Сочи».
«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» – «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене).
А ещe мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России», – цитирует пресс-службу «Динамо» журналист Сергей Егоров.
Другой журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале добавил, что Овечкин нанесет первый символический удар по мячу в матче «Динамо» – «Сочи».
- Встреча на «ВТБ Арене» состоится 21 мая, как и все игры последнего тура.
- «Динамо» нужно не проиграть, чтобы стать серебряным призером сезона.
- «Вашингтон» с Овечкиным на прошлой неделе вылетел из Кубка Стэнли.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?