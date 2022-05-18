«Спартак» выбирает между двумя предсезонными турнирами

В России летом должно пройти два предсезонных футбольных турнира. Один проведет «Матч ТВ», другой – компания «Телеспорт» совместно с букмекерской компанией.
«Спартак», по словам главы пресс-службы Дмитрия Зеленова, еще не определился между этими двумя турнирами.
- Москвичи, вероятно, будут готовиться к новому сезону в России.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- 29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»