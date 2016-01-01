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«Спартак» выбирает между двумя предсезонными турнирами

В России летом должно пройти два предсезонных футбольных турнира. Один проведет «Матч ТВ», другой – компания «Телеспорт» совместно с букмекерской компанией.

«Спартак», по словам главы пресс-службы Дмитрия Зеленова, еще не определился между этими двумя турнирами.

  • Москвичи, вероятно, будут готовиться к новому сезону в России.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • 29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3488

    АртурZaСМ 42 минуты назад

    Чемпионство в этих турнирах нам обеспечено... Мы же мастера с огромным запасом выигрывать никому не нужные турниры и проси.рать основные...

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