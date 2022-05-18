Милнер – самый возрастной игрок за последние 10 лет, создавший 5 голевых моментов в матче АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в матче 37-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:1) создал 5+ голевых моментов. Он стал самым возрастным футболистом лиги за последние десять лет, которому покорилась эта отметка.

В 2012 году ее в возрасте 37 лет достиг Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед» в матче против «КПР».

Милнеру сейчас 36 лет.

Он стоит 2 миллиона евро.

Летом Милнер станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?