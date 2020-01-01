Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Милнер – самый возрастной игрок за последние 10 лет, создавший 5 голевых моментов в матче АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в матче 37-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:1) создал 5+ голевых моментов. Он стал самым возрастным футболистом лиги за последние десять лет, которому покорилась эта отметка.

В 2012 году ее в возрасте 37 лет достиг Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед» в матче против «КПР».

  • Милнеру сейчас 36 лет.
  • Он стоит 2 миллиона евро.
  • Летом Милнер станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Милнер – второй самый возрастной англичанин, вышедший в старте на матч плей-офф ЛЧ 1
Милнер провел 800-й матч в клубной карьере 1
36-летний Милнер летом может вернуться в «Астон Виллу»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:08
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11