ЦСКА хочет купить опорника с хорошим пасом из Латинской Америки (Иван Карпов)

ЦСКА планирует подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно.

«Опять главной интригой лета станет покупка опорного полузащитника с хорошим пасом и навыками игры в атаке.

Ареной поиска подобного новичка станет, в первую очередь, Латинская Америка», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

В заключительном туре москвичи сыграют с «Ростовом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?