ЦСКА хочет купить опорника с хорошим пасом из Латинской Америки (Иван Карпов)

ЦСКА планирует подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно.
«Опять главной интригой лета станет покупка опорного полузащитника с хорошим пасом и навыками игры в атаке.
Ареной поиска подобного новичка станет, в первую очередь, Латинская Америка», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
- В заключительном туре москвичи сыграют с «Ростовом».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова