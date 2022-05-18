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  • ЦСКА хочет купить опорника с хорошим пасом из Латинской Америки (Иван Карпов)

ЦСКА хочет купить опорника с хорошим пасом из Латинской Америки (Иван Карпов)

18 мая 2022, 00:42
5

ЦСКА планирует подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно.

«Опять главной интригой лета станет покупка опорного полузащитника с хорошим пасом и навыками игры в атаке.

Ареной поиска подобного новичка станет, в первую очередь, Латинская Америка», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
  • В заключительном туре москвичи сыграют с «Ростовом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1652851145
Да каждый клуб РПЛ этого хочет, даже Зенит.
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paracetamol
1652856826
У коней дело не в опорниках, а в тренерах. Две постоянно жующих березовых пони - не в коня овес!
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zigbert
1652871441
Где же их найти таких уникальных?
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