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Агент Бэйла: «У нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался о будущем своего клиента.

«Следующий шаг Гарета в карьере никак не связан с деньгами. Он связан с тем, чего хочет он сам. Мы с ним обсудим все вопросы после матчей сборной Уэльса в июне. Бэйл примет решение после игр сборной.

Может ли он перейти в «Кардифф»? Кто знает? Посмотрим, как все сложится. Пока что у нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов. Гарет родом оттуда, его родственники живут там.

С моей точки зрения это спорный вариант, но я сейчас выражаю свое мнение, а не мнение Гарета. Я еще не обсуждал с ним этот вопрос», – цитирует Барнетта Wales Online.

  • Валлиец станет свободным агентом в конце июня.
  • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 6 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.05.2022 22:48
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