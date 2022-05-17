Черчесов: «Что будет, если «Ференцварош» не попадет в ЛЧ? Не люблю слово «если», сомнения нам не нужны»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал об участии своей команды в квалификации Лиги чемпионов-2022/23.

– Если вы не попадете в групповую стадию Лиги чемпионов, потеряете ли вы мотивацию работы здесь?

– Но вы же знаете еще одно слово, которое я здесь еще не сказал, которое не люблю. Это «если».

«Если» – это в чем-то неуверенность, какие-то сомнения, но нам это не надо. Нам надо дождаться жеребьевки, когда играем, что играем. Сборы провести. И тогда спокойно решать задачи.

– Вы уже посмотрели список тех, с кем вы можете в квалификации встретиться?

– Нет.

– Пока не соизмеряли эту ситуацию?

– Нет.

– Но Лига чемпионов – это основная ваша сейчас задача?

– Вот эти задачи мы решили, а сейчас будет квалификация Лиги чемпионов. Значит, надо ее решать. Потом начнется чемпионат. И там надо решать. По поводу выступлений. Естественно, хочется попасть в Лигу чемпионов.

Под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл золотой дубль.

Российский тренер возглавил команду в декабре 2021 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?