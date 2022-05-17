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  • Черчесов: «Что будет, если «Ференцварош» не попадет в ЛЧ? Не люблю слово «если», сомнения нам не нужны»

Черчесов: «Что будет, если «Ференцварош» не попадет в ЛЧ? Не люблю слово «если», сомнения нам не нужны»

17 мая 2022, 14:44
3

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал об участии своей команды в квалификации Лиги чемпионов-2022/23.

– Если вы не попадете в групповую стадию Лиги чемпионов, потеряете ли вы мотивацию работы здесь?

– Но вы же знаете еще одно слово, которое я здесь еще не сказал, которое не люблю. Это «если».

«Если» – это в чем-то неуверенность, какие-то сомнения, но нам это не надо. Нам надо дождаться жеребьевки, когда играем, что играем. Сборы провести. И тогда спокойно решать задачи.

– Вы уже посмотрели список тех, с кем вы можете в квалификации встретиться?

– Нет.

– Пока не соизмеряли эту ситуацию?

– Нет.

– Но Лига чемпионов – это основная ваша сейчас задача?

– Вот эти задачи мы решили, а сейчас будет квалификация Лиги чемпионов. Значит, надо ее решать. Потом начнется чемпионат. И там надо решать. По поводу выступлений. Естественно, хочется попасть в Лигу чемпионов.

  • Под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл золотой дубль.
  • Российский тренер возглавил команду в декабре 2021 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Октавиус
1652788155
Однажды он напишет книгу в трех томах "слова, которые я не люблю"_)
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Sancool
1652789124
Вместо "Если" слово "когда" имеет ввиду усатый.
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sfsdg
1652794629
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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