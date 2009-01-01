Черчесов: «Что будет, если «Ференцварош» не попадет в ЛЧ? Не люблю слово «если», сомнения нам не нужны»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал об участии своей команды в квалификации Лиги чемпионов-2022/23.
– Если вы не попадете в групповую стадию Лиги чемпионов, потеряете ли вы мотивацию работы здесь?
– Но вы же знаете еще одно слово, которое я здесь еще не сказал, которое не люблю. Это «если».
«Если» – это в чем-то неуверенность, какие-то сомнения, но нам это не надо. Нам надо дождаться жеребьевки, когда играем, что играем. Сборы провести. И тогда спокойно решать задачи.
– Вы уже посмотрели список тех, с кем вы можете в квалификации встретиться?
– Нет.
– Пока не соизмеряли эту ситуацию?
– Нет.
– Но Лига чемпионов – это основная ваша сейчас задача?
– Вот эти задачи мы решили, а сейчас будет квалификация Лиги чемпионов. Значит, надо ее решать. Потом начнется чемпионат. И там надо решать. По поводу выступлений. Естественно, хочется попасть в Лигу чемпионов.
- Под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл золотой дубль.
- Российский тренер возглавил команду в декабре 2021 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?