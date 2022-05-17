Агент: «Петреску готов вернуться в Россию, несмотря ни на что»

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, сообщил, что его клиент хочет работать в России.

«Несмотря ни на что, Дан готов вернуться в Россию. Мы детально будем рассматривать то, или иное предложение.

Но на данный момент ни один российский клуб к нам не обращался», – сказал агент.

Петреску в РПЛ возглавлял «Кубань» и «Динамо».

54-летний специалист не работает в России с 2016 года.

С августа 2021-го он тренирует «ЧФР Клуж».

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