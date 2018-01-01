Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

Агент: «Петреску готов вернуться в Россию, несмотря ни на что»

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, сообщил, что его клиент хочет работать в России.

«Несмотря ни на что, Дан готов вернуться в Россию. Мы детально будем рассматривать то, или иное предложение.

Но на данный момент ни один российский клуб к нам не обращался», – сказал агент.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Агент Тиля – о будущем игрока: «Все вопросы задавайте «Спартаку» 1
Агент: «На данный момент Глебова все устраивает в «Ростове»
Агент Языджи: «Неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11