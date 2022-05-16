Агент Изидора опроверг, что француз выбыл на несколько месяцев

Себастьян Шварц, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, отреагировал на новость, что игрок пропустит несколько месяцев из-за травмы левого голеностопа.

«У него растяжение связок лодыжки. Восстановление займет одну-две недели. Ни о каких нескольких месяцах даже речи идти не может. Это ложь», – сказал агент.

Француз в январе перешел в «Локо» за 3,5 миллиона евро.

Изидор забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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