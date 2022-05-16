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  • Спаллетти – о Хвиче: «С таким игроком любят работать все тренеры, а еще он забивает голы»

Спаллетти – о Хвиче: «С таким игроком любят работать все тренеры, а еще он забивает голы»

16 мая 2022, 19:01
3

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о новичке клуба Хвиче Кварацхелии.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий играть на ограниченном пространстве.

Хвича – один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры. Кроме того он ещe и забивает голы», – сказал Спаллетти.

  • Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Наполи Кварацхелия Хвича Спаллетти Лучано
Комментарии (3)
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житель СПб
1652721654
Что очень способных - никто не спорит. Но что сильный и мускулистый?...Удивительное итальянское открытие.
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serglider
1652754524
Будем смотреть на Хвичу в Италии, игрок бесспорно хороший, но заиграет ли он там? Уровень чемпионата Италии, на порядок выше нашего, да сачкование на поле, как он порой играл в Рубироиде, там ему никто не простит.
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zigbert
1652773764
Может и заиграет Кварацхелия еще в Италии. Игрок молодой, техничный. Семин был о нем высокого мнения. Но вот мускулистости ему еще явно не хватает.
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