Спаллетти – о Хвиче: «С таким игроком любят работать все тренеры, а еще он забивает голы»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о новичке клуба Хвиче Кварацхелии.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий играть на ограниченном пространстве.

Хвича – один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры. Кроме того он ещe и забивает голы», – сказал Спаллетти.

Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

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