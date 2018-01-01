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Спаллетти – о Хвиче: «С таким игроком любят работать все тренеры, а еще он забивает голы»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о новичке клуба Хвиче Кварацхелии.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий играть на ограниченном пространстве.

Хвича – один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры. Кроме того он ещe и забивает голы», – сказал Спаллетти.

  • Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia

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