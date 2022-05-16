Агент Кухты: «Ян остается в «Локомотиве». Он никогда не жалел, что перешел сюда»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, заявил, что 25-летний чех останется в московском клубе на следующий сезон.

«Кухта никогда не жалел о том, что перешел в «Локомотив». Ему очень нравится в команде, он комфортно себя чувствует в клубе. Переход был правильным решением. Он очень счастлив в команде. Партнеры, руководство — ему все очень нравится.

Отстранение России от еврокубков влияет на всех спортсменов, которые играют в этой стране. Это влияет на весь спорт. Все понимают, что это ненормальная история. Но что мы можем поделать? Это уже случилось, надо идти дальше.

Кухта играет по профессиональному контракту, который рассчитан на 4 года. В «Локомотиве» он остается», — сказал Мартинович.

Кухта перешел в «Локо» в январе из «Славии».

Он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах за клуб.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?