Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

Агент Кухты: «Ян остается в «Локомотиве». Он никогда не жалел, что перешел сюда»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, заявил, что 25-летний чех останется в московском клубе на следующий сезон.

«Кухта никогда не жалел о том, что перешел в «Локомотив». Ему очень нравится в команде, он комфортно себя чувствует в клубе. Переход был правильным решением. Он очень счастлив в команде. Партнеры, руководство — ему все очень нравится.

Отстранение России от еврокубков влияет на всех спортсменов, которые играют в этой стране. Это влияет на весь спорт. Все понимают, что это ненормальная история. Но что мы можем поделать? Это уже случилось, надо идти дальше.

Кухта играет по профессиональному контракту, который рассчитан на 4 года. В «Локомотиве» он остается», — сказал Мартинович.

  • Кухта перешел в «Локо» в январе из «Славии».
  • Он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах за клуб.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»
Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча 8
«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11