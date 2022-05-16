В воскресенье завершился сезон-2021/22 во второй немецкой Бундеслиге.

«Шальке» досрочно гарантировал себе возвращение в высший дивизион, а в последнем туре прямую путевку получил «Вердер».

Бременцы победили «Ян» из Регенсбурга (2:0) и сохранили отрыв от «Гамбурга», который финишировал третьим и сыграет в стыках с «Гертой».

«Вердер» вернулся в Бундеслигу спустя год после вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?