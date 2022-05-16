«Милану» для 1-го за 11 лет скудетто достаточно не проиграть в последнем туре «Сассуоло»

«Милан» подошел к последнему туру Серии А на первом месте. Чтобы обеспечить себе скудетто, команде Стефано Пиоли достаточно будет не проиграть «Сассуоло».

Для титула может хватить и поражения – если в параллельном матче «Интер» не победит «Сампдорию».

«Милан» не проигрывает в Серии А 15 матчей подряд.

Команда не брала скудетто с 2011 года.

«Милан» брал Серию А 18 раз.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?