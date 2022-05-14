Тен Хаг хочет усилить полузащиту «МЮ» в первую очередь

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раздумывает над летними трансферами. Его приоритет – усиление полузащиты.

Также тен Хаг изучает возможных кандидатов на позицию форварда и центрального защитника.

Тен Хаг в этом сезоне взял очередное чемпионство с «Аяксом».

«МЮ» пропустит следующий сезон Лиги чемпионов.

Тен Хаг сменит Ральфа Рангника, который примет сборную Австрии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?