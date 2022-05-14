Дюков – о сборной: «Карпин остается, следующие сборы проведем в сентябре»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о планах сборной России.

– Уже известно, будет ли собираться на тренировочный сбор национальная команда? С кем ведутся переговоры по поводу товарищеских матчей?

– Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда сначала был COVID-19, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу.

С учетом того что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим сборникам возможность чуть больше отдохнуть.

При этом сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре.

Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Также россияне пропустили стыки отбора ЧМ-2022.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?