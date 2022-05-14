Миранчук, Магкеев и Камано – в старте «Локомотива»; у «Динамо» выйдут Лесовой, Н'Жи и Смолов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Бека Бека, Керк, Камано.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой, Н'Жи, Смолов.
- Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 3-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт РПЛ