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Миранчук, Магкеев и Камано – в старте «Локомотива»; у «Динамо» выйдут Лесовой, Н'Жи и Смолов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Бека Бека, Керк, Камано.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой, Н'Жи, Смолов.

  • Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 3-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Голов жду побольше, но возможно и один только вымучает Динамо и ВСЁ...

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Хорошая должна быть игра

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    Рейтинг: +4370

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Локо вперед! Состав боевой. Лучше чем в предыдущих играх. Юмашев скандалист и перебежчик, динамо надеюсь все мысли о кубке и сочах. Победы дома!!

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