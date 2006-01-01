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Алексей Еременко: «Фанат «Спартака» сломал мне челюсть после чемпионства «Зенита». Было много крови, месяц ел через трубочку»

Бывший полузащитник «Сатурна» Алексей Еременко рассказал, как ему сломал челюсть спартаковский фанат.

— Кто в 2007-м после матча с «Зенитом» в драке сломал вам челюсть?

— Сезон заканчивался, последний тур. «Зенит» в Раменском вырвал победу и стал чемпионом, опередив на два очка «Спартак». Вечером с женой и друзьями поехали в караоке. Там прицепился парень, сидевший за соседним столиком.

— Что не поделили? Микрофон?

— Нет. Он оказался спартаковским фанатом. Узнал меня, произнес что-то обидное по поводу нашего поражения от «Зенита». Я ответил, завязалась перепалка. Потом вроде все успокоилось. Я подумал — конфликт исчерпан. Но через несколько минут парень подкрался сзади — и кулаком в челюсть!

— А вы?

— Пошел в туалет умываться — крови было много. С женой быстренько расплатились, поехали домой. На следующий день должен был вылетать в Финляндию — готовиться со сборной к матчу против Португалии. Вместо этого попал на операционный стол.

— В ту же ночь?

— Нет. Утром проснулся, посмотрел в зеркало и понял — плохи дела. На лице синяки выступили, рот еле открывался. В больнице выяснилось, что помимо сломанной челюсти у меня еще сильное сотрясение. Под общим наркозом сделали операцию, поставили скобы. Жена месяц кормила через трубочку — супами да пюрешками.

— Заявление в полицию написали?

— Нет. На камерах к утру уже ничего не было — как обычно, всe подчистили. Но этого человека нашли. Губернатор Громов дал указание разобраться, взял дело под личный контроль.

  • 39-летний финн закончил карьеру в 2019 году.
  • За «Сатурн» Еременко играл в 2006-2009 годах.
  • Главное достижение в карьере Еременко – 2 чемпионства в Финляндии с ХИКом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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