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Романцев: «Желаю 100 тысяч болельщиков на финале Кубка России»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«То что престиж Кубка возвращается, – отрадно. Как игроку мне удалось поучаствовать в Кубке СССР, но выиграл его только как тренер, затем удавалось выигрывать и Кубок России.

Да, в России престиж Кубка упал, команды берегли состав на чемпионат. Мне приходилось тоже выставлять второй состав. Сейчас ситуация меняется. Если соберем полный стадион, будет классно. Желаю 100 тысяч на финале Кубка», – сказал Романцев.

  • «Лужники» вмещают 81 тысячу болельщиков.
  • «Спартак» будет хозяином финала, который состоится 29 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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