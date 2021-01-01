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ЦСКА: «У нас действующий контракт с Joma. Форма на будущий сезон уже готова»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о сотрудничестве с компанией Joma.

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сказал Брейдо.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24590

    vladimir-7 2 часа назад

    Причем в этой статье спартак с Nike и какой клуб недосчитается около 500 млн. руб.?

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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 > vladimir-7 1 час назад

    Скандалы, интриги, расследования! ))

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