ЦСКА: «У нас действующий контракт с Joma. Форма на будущий сезон уже готова»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о сотрудничестве с компанией Joma.

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сказал Брейдо.

Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».

Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?