«Барселона» хочет усилить центр обороны Кристенсеном и еще одним игроком, в шорт-листе – пять защитников

Стал известен список трансферных целей «Барселоны» среди центральных защитников.
Летом оборону каталонцев усилит Андреас Кристенсен из «Челси», однако клуб хочет купить еще одного игрока на эту позицию.
В шорт-лист «Барсы» входят пять центрбеков:
- Пау Торрес («Вильярреал»);
- Жюль Кунде («Севилья»);
- Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»);
- Матейс де Лигт («Ювентус»);
- Мохаммед Салису («Саутгемптон»).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Mundo Deportivo