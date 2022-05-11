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«Барселона» хочет усилить центр обороны Кристенсеном и еще одним игроком, в шорт-листе – пять защитников

Стал известен список трансферных целей «Барселоны» среди центральных защитников.

Летом оборону каталонцев усилит Андреас Кристенсен из «Челси», однако клуб хочет купить еще одного игрока на эту позицию.

В шорт-лист «Барсы» входят пять центрбеков:

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Источник: Mundo Deportivo

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