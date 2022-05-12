«Барселона» хочет усилить центр обороны Кристенсеном и еще одним игроком, в шорт-листе – пять защитников

Стал известен список трансферных целей «Барселоны» среди центральных защитников.

Летом оборону каталонцев усилит Андреас Кристенсен из «Челси», однако клуб хочет купить еще одного игрока на эту позицию.

В шорт-лист «Барсы» входят пять центрбеков:

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?