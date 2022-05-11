Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарпищев: «Зенит» – королевский клуб, как и «Реал»

11 мая 2022, 20:19
17

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал последние успехи «Зенита». У клуба четыре чемпионства подряд.

«Зенит» побеждает постоянно в последние годы. Борьба идет только за второе место между другими командами. Если вот легионеры уедут вообще из России, то на «Зените» это может не сказаться даже. Клуб богатый, он может позволить иметь себе два полноценных состава и без легионеров. Даже три состава.

Я бы сравнил нынешний «Зенит» с мадридским «Реалом», который выигрывал пять Кубков чемпионов в конце 50-х годов прошлого столетия. Тогда «Реал» подпитывался лучшими игроками постоянно. Как сейчас это делает «Зенит». Так что нынешний «Зенит», можно сказать, что это королевский футбольный клуб в современных российских реалиях», – сказал Тарпищев.

  • У «Зенита» всего 9 чемпионств. У «Реала» – 35.
  • Ближайший соперник – «Спартак».
  • «Зенит» пропустит следующий еврокубковый сезон, как и другие российские клубы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница» 20
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит» 1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого» 3
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1652290074
бери выше лука тарпищев царский клуб царский
Ответить
Fusballer
1652293376
Ахаха))) "Королевский клуб" четыре года подряд не выходил из группы в ЛЧ.
Ответить
nik55
1652294744
Тарпищев----бросай пить
Ответить
шахта Заполярная
1652295382
Тарпищев что то ядреное курнул. СПАРТАК пять раз в подряд был чемпионом, и это народный клуб. Газзенит четыре раза купил и стал королевский, не смеши пилотку.
Ответить
Salt-N-Pepa
1652295395
Зенит это скорее как Манчестер Сити. Тоже тратят огромный административный ресурс, а побеждают лишь во внутреннем чемпионате.
Ответить
фанат джигурды
1652296425
"Молодой человек, с вами всё ясно. Играйте в пинг-понг." (с)
Ответить
Владислав Vlad
1652299243
Ну, сравнивать можно и ж.о.пу с пальцем.)))
Ответить
Мост
1652308788
Ну,уж,если сам царь благославил!
Ответить
Oldtrafford83
1652333264
Так Реал ещё не разу не оскорбляли)))
Ответить
Ziklop
1652371048
у нас цари, значит царский клуб. подлизнул царю.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
6
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
35
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
31
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+