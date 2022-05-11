Тарпищев: «Зенит» – королевский клуб, как и «Реал»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал последние успехи «Зенита». У клуба четыре чемпионства подряд.

«Зенит» побеждает постоянно в последние годы. Борьба идет только за второе место между другими командами. Если вот легионеры уедут вообще из России, то на «Зените» это может не сказаться даже. Клуб богатый, он может позволить иметь себе два полноценных состава и без легионеров. Даже три состава.

Я бы сравнил нынешний «Зенит» с мадридским «Реалом», который выигрывал пять Кубков чемпионов в конце 50-х годов прошлого столетия. Тогда «Реал» подпитывался лучшими игроками постоянно. Как сейчас это делает «Зенит». Так что нынешний «Зенит», можно сказать, что это королевский футбольный клуб в современных российских реалиях», – сказал Тарпищев.

У «Зенита» всего 9 чемпионств. У «Реала» – 35.

Ближайший соперник – «Спартак».

«Зенит» пропустит следующий еврокубковый сезон, как и другие российские клубы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?