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Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы ЛЧ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

– Можно ли сказать, что при Семаке команда прогрессирует, выиграв четвертый раз чемпионский титул?

– Думаю, нет. В том-то и дело, что особого прогресса и наблюдается. Когда только начинается чемпионат, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет титул. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, а в нынешнем – второе или третье. А так…

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат бундеслиги. В «Зените» после этого заявили, что хотят быть похожим на «Баварию». Но у мюнхенцов какие-то успехи еще и в Европе есть.

– Безусловно.

– Команда, как правило, доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года выйти из группы не может. Вот это показатель. Понятно, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения. Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного еврокубка.

Да и в целом наши клубы в последнем сезоне в евротурнирах какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже – нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 17:50
Комментарии9
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    Рейтинг: +713

    прабабушка краба 11 минут назад

    нельзя стать Баварией без Лейпцига, Боруссии, Байера и прочих...

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    Рейтинг: +881

    Krics 21 минуту назад

    Спасибо ввп, без него бомжи из фнл вылетят, ихмо

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    Рейтинг: +2065

    Беспонтий > Krics 15 минут назад

    следите за вашим
    ихмо
    подведёт когда нибудь

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    Рейтинг: +2860

    Enter2006 40 минут назад

    Главное здесь: "хочет быть". Остальное шелуха. Некоторые алкаши и бомжи любой страны тоже надеются, что сейчас с неба свалятся миллионы долларов и вот заживём! И о чудо - они свалились у некоторых в футболе, а вот Баварией не стали, увы...

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    Рейтинг: +2065

    Беспонтий 46 минут назад

    мостовой хочет быть похожим на губерниева
    по зарплате
    но четыре года давит из себя раба

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    Рейтинг: +2860

    Enter2006 > Беспонтий 37 минут назад

    На дебила-шоумена хочет быть похожим только такой же дебил. Малафеев, извини что таких уродов в то время выпускали в прямой эфир, он нелюдь. Все поймут о чём я, его потом выгнали лыжи комментировать, но видимо нашёлся дебил кто его обратно в футбол вернул.

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    Рейтинг: +63716

    portero 49 минут назад

    С Семаком то ясно, что он слабый тренер, но возможно после ухода Дзюбы ему будет легче..
    Опыта он немного набрался, вот только смелости нет на выездных играх, ссыт он слишком сильно ..

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    Рейтинг: +6986

    Томик 1 час назад

    "Уж не хочет быть она царицей - хочет быть владычицей морскою..."

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    Рейтинг: +13432

    Fusballer 1 час назад

    В этом сезоне никуда не вылетит.

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