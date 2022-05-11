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  • Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы ЛЧ»

Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы ЛЧ»

11 мая 2022, 17:50
9

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

– Можно ли сказать, что при Семаке команда прогрессирует, выиграв четвертый раз чемпионский титул?

– Думаю, нет. В том-то и дело, что особого прогресса и наблюдается. Когда только начинается чемпионат, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет титул. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, а в нынешнем – второе или третье. А так…

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат бундеслиги. В «Зените» после этого заявили, что хотят быть похожим на «Баварию». Но у мюнхенцов какие-то успехи еще и в Европе есть.

– Безусловно.

– Команда, как правило, доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года выйти из группы не может. Вот это показатель. Понятно, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения. Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного еврокубка.

Да и в целом наши клубы в последнем сезоне в евротурнирах какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже – нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Fusballer
1652280756
В этом сезоне никуда не вылетит.
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Томик
1652281172
"Уж не хочет быть она царицей - хочет быть владычицей морскою..."
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portero
1652282358
С Семаком то ясно, что он слабый тренер, но возможно после ухода Дзюбы ему будет легче.. Опыта он немного набрался, вот только смелости нет на выездных играх, ссыт он слишком сильно ..
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Беспонтий
1652282521
мостовой хочет быть похожим на губерниева по зарплате но четыре года давит из себя раба
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Enter2006
1652282888
Главное здесь: "хочет быть". Остальное шелуха. Некоторые алкаши и бомжи любой страны тоже надеются, что сейчас с неба свалятся миллионы долларов и вот заживём! И о чудо - они свалились у некоторых в футболе, а вот Баварией не стали, увы...
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Krics
1652284022
Спасибо ввп, без него бомжи из фнл вылетят, ихмо
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Spirit_78
1652338050
Пусть кто-нибудь Мостовому напомнит, сколько раз его Спартак играл в ЛЧ и сколько раз выходил из группы (всего 1 раз). На себя в первую очередь надо смотреть, а уж потом высказываться о других.
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