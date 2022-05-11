Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы ЛЧ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

– Можно ли сказать, что при Семаке команда прогрессирует, выиграв четвертый раз чемпионский титул?

– Думаю, нет. В том-то и дело, что особого прогресса и наблюдается. Когда только начинается чемпионат, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет титул. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, а в нынешнем – второе или третье. А так…

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат бундеслиги. В «Зените» после этого заявили, что хотят быть похожим на «Баварию». Но у мюнхенцов какие-то успехи еще и в Европе есть.

– Безусловно.

– Команда, как правило, доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года выйти из группы не может. Вот это показатель. Понятно, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения. Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного еврокубка.

Да и в целом наши клубы в последнем сезоне в евротурнирах какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже – нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?