Окладников – о матче со «Спартаком»: «Коленки не дрожат. А чего нам бояться?»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России со «Спартаком».

– В среду у вас полуфинальный кубковый матч со «Спартаком». Считается, что если он выиграет Кубок, то спасет сезон. Не боитесь после его последней победы над «Уралом» попасть под спартаковский каток?

– А чего бояться? Нормально настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат.

– Играть в свой футбол против Промеса, Мозеса, Николсона, Соболева, Бакаева? Это не самоубийство?

– Игра покажет. Везет тому, кто везет.

– А «Енисей» может сыграть вторым номером?

– Мы, как правило, играем от себя. Посмотрим, какую установку предпочтет тренер.

«Спартак» примет «Енисей» сегодня.

Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?