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Окладников – о матче со «Спартаком»: «Коленки не дрожат. А чего нам бояться?»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России со «Спартаком».

– В среду у вас полуфинальный кубковый матч со «Спартаком». Считается, что если он выиграет Кубок, то спасет сезон. Не боитесь после его последней победы над «Уралом» попасть под спартаковский каток?

– А чего бояться? Нормально настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат.

– Играть в свой футбол против Промеса, Мозеса, Николсона, Соболева, Бакаева? Это не самоубийство?

– Игра покажет. Везет тому, кто везет.

– А «Енисей» может сыграть вторым номером?

– Мы, как правило, играем от себя. Посмотрим, какую установку предпочтет тренер.

  • «Спартак» примет «Енисей» сегодня.
  • Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +15636

    Cleaner 20 минут назад

    Да Спартака сейчас НИКТО не боится. Все с него ржут потихоньку...)

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    Рейтинг: +344

    Спартач80 > Cleaner 14 минут назад

    А ты чего пропадаешь,когда твою конюшню унижают все,кому не лень?...

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