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Боли из «Челси» – шестой в списке самых богатых владельцев футбольных клубов. Лидируют собственники «Ньюкасла»

Тодд Боли, который вскоре официально завладеет «Челси», займет шестое место в списке самых богатых владельцев футбольных клубов. Его состояние – более 13,5 миллиарда долларов.

Лидируют в рейтинге владельцы «Ньюкасла» с состоянием 400 миллиардов.

  • С 2003 года «Челси» владел Роман Абрамович.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Франка Халида

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