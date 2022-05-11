Боли из «Челси» – шестой в списке самых богатых владельцев футбольных клубов. Лидируют собственники «Ньюкасла»

Тодд Боли, который вскоре официально завладеет «Челси», займет шестое место в списке самых богатых владельцев футбольных клубов. Его состояние – более 13,5 миллиарда долларов.

Лидируют в рейтинге владельцы «Ньюкасла» с состоянием 400 миллиардов.

С 2003 года «Челси» владел Роман Абрамович.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?