Фанаты «Айнтрахта» подали 100 тысяч заявок на билеты на финал Лиги Европы

Количество болельщиков «Айнтрахта», желающих попасть на финал Лиги Европы, превышает выделенное количество билетов. Фанаты немцев подали порядка 100 тысяч заявок на билеты.

Соперником «Айнтрахта» будет «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста.

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года. Тогда франкфуртцы обыграли гладбахскую «Боруссию» в Кубке УЕФА (2:3, 1:0).

«Рейнджерс» не выходил в финал еврокубка с 2008 года, когда проиграл «Зениту» (0:2).

Матч состоится 18 мая в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?