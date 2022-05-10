Агент Селюк: «Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сомневается, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд заиграет в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что трансфер 21-летнего футболиста обойдется английскому клубу в 250 миллионов евро.

«В 250 миллионов входят зарплата, бонусы. Это общая сумма. Сам переход Холанда обойдется в 50-70 миллионов евро. Часть от общей суммы должен был забрать Райола, но ему деньги уже не нужны.

Считаю Холанда хорошим футболистом, но есть одно но. В свое время за большую сумму в «Барселону», когда ей руководил Гвардиола, перешел Ибрагимович. Он не заиграл.

Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы. Эрлинг высокий, мощный игрок, который способен продавить. Гвардиола, как правило, не играет такими футболистами», – сказал Селюк.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» объявит о переходе скандинава в ближайшие дни.

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