ЭСК будет публиковать решения с использованием видео и графики. Спорные моменты будут разбирать с блогерами

Исполняющий обязанности главы департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что решения ЭСК вновь будут публиковаться с использованием видео и графики.

«Сейчас мы готовимся, и, я надеюсь, в ближайшее время возобновим практику видеоподдержки решений ЭСК, где мы будем показывать не просто текстом, что произошел или не произошел «наступ», было «продавливание» или нет. А будем делать это с графикой, со стоп-кадрами. Чтобы наши решения были более очевидными и наглядными.

Поэтому, когда вы говорите, что у ЭСК могут быть странные решения или нет, я думаю, что мы подготовим какую-то тематическую передачу или еще что-то, где попробуем сравнить наших экспертов с представителями команд, с теми же блогерами, которые пишут на эту тему.

Но я не думаю, что специалисты ЭСК будут выглядеть бледно, а скорее, наоборот», – сказал Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?