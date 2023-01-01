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«Астон Вилла» согласовала условия контракта с Коутиньо. Осталось договориться с «Барсой»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет остаться в «Астон Вилле» после окончании срока аренды, сообщает Фабрицио Романо.

29-летний футболист согласовал условия личного контракта с клубом из Бирмингема. «Астон Вилле» осталось согласовать сумму сделки с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать бразильца за 15-20 миллионов евро.

  • Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе.
  • Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
  • Контракт хавбека с «Барсой» действует до 2023 года.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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