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Анри: «Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал» боится «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри считает, что каталонцы, несмотря на кризис, продолжают пугать «Реал».

«Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал Мадрид» боится «Барселону».

Лично я думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Они сильнее мадридцев», – сказал Анри.

  • Француз выступал за «Барсу» с 2007 по 2010 год.
  • Финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3548

    Питерский князь 10 минут назад

    Так, Европа политизирована, вывод - кого боится Европа - Россию!
    =)))
    Посмотрим, как в декабре, когда упадет экономика Евросоюза, как у них получится покупать дорогих игроков.
    Буду читать про Барсу и Реал в туалете, потому что над ними можно будет усраться!
    =)))

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    Рейтинг: +63607

    portero 11 минут назад

    Неее, Ливерпуль испугается и проиграет!!!!

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    Рейтинг: +1694

    lek! 15 минут назад

    Красиво сказано Тьерри )))

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