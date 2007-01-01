Анри: «Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал» боится «Барселону»

Так, Европа политизирована, вывод - кого боится Европа - Россию!
=)))
Посмотрим, как в декабре, когда упадет экономика Евросоюза, как у них получится покупать дорогих игроков.
Буду читать про Барсу и Реал в туалете, потому что над ними можно будет усраться!
=)))
Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри считает, что каталонцы, несмотря на кризис, продолжают пугать «Реал».
«Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал Мадрид» боится «Барселону».
Лично я думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Они сильнее мадридцев», – сказал Анри.
- Француз выступал за «Барсу» с 2007 по 2010 год.
- Финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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