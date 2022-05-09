Анри: «Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал» боится «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри считает, что каталонцы, несмотря на кризис, продолжают пугать «Реал».

«Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал Мадрид» боится «Барселону».

Лично я думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Они сильнее мадридцев», – сказал Анри.

Француз выступал за «Барсу» с 2007 по 2010 год.

Финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?