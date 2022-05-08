Агент Николича: «Никакого контакта с ЦСКА не было»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы Марко Николича, прокомментировал информацию об интересе к тренеру со стороны ЦСКА. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что московский клуб рассматривает серба на замену Алексею Березуцкому.

«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», – сказал агент.

Николич работал в «Локомотиве».

При нем команда выиграла Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?