Агент Николича: «Никакого контакта с ЦСКА не было»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы Марко Николича, прокомментировал информацию об интересе к тренеру со стороны ЦСКА. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что московский клуб рассматривает серба на замену Алексею Березуцкому.
«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», – сказал агент.
- Николич работал в «Локомотиве».
- При нем команда выиграла Кубок России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24