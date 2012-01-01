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Пономарев: «Березуцким рано тренировать ЦСКА. У них уже какая-то обреченность»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«Я и раньше говорил, что братьям рано тренировать ЦСКА. Они не готовы психологически, не готовы к требованиям такого клуба. У Березуцких уже какая-то обреченность, они не заряжены на игру. Нельзя флегматично сидеть на скамейке и наблюдать за игрой. Поддерживаю такое решение руководства.

Трудно говорить, получится ли у Владимира Федотова. Он тоже может все завалить. Нужно смотреть на методы его работы, как он тренирует, как общается с игроками. Это очень сложный процесс», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
  • ЦСКА планирует заменить главного тренера.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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