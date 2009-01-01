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«Тоттенхэм» в 4 матчах сезона с лидерами АПЛ «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» набрал 8 очков

«Тоттенхэм» в этом сезоне АПЛ успешно отыграл против двух лучших команд турнира – «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». За четыре матча набрано восемь очков.

Лондонцы дважды победили «Манчестер Сити» (1:0 и 3:2) и дважды сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2, 1:1).

  • Кроме «Тоттенхэма», ни одна команда в 4 матчах сезона АПЛ против «Ман Сити» и «Ливерпуля» не набрала больше 4 очков.
  • С 3-й командой сезона АПЛ «Челси» «Тоттенхэм» отыграл хуже: 4 поражения в 4 матчах (с учетом всех турниров) с общим счетом 0:8.
  • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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