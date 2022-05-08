Малафеев: «Одоевский может быть вратарем на долгие годы»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря команды Даниила Одоевского. Спикер видит перспективы.

«Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу. В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы.

Присутствие Миши Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит. Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе», – сказал Малафеев.

19-летний Одоевский стоит 250 тысяч евро.

Он воспитанник «Зенита».

В сезоне РПЛ Одоевский провел 2 матча, пропустил 2 гола.

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