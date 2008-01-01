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Малафеев: «Одоевский может быть вратарем на долгие годы»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря команды Даниила Одоевского. Спикер видит перспективы.

«Опыт набирается от матча к матчу. Невозможно, чтобы вратарь заиграл сразу. Я вижу в Дане хорошие перспективы. Ему нужно дать больше времени, больше игр. Возможно, не сразу. В нынешней ситуации есть шанс, что российские игроки будут больше играть за свои клубы.

Присутствие Миши Кержакова добавит конкуренции во вратарской линии. Бегать и искать вратаря «Зениту» не стоит. Со временем это может быть вратарь на долгие годы, которого не нужно будет искать за безумные деньги. Желаю, чтобы в Даниила поверили в клубе и в тренерском штабе», – сказал Малафеев.

  • 19-летний Одоевский стоит 250 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Зенита».
  • В сезоне РПЛ Одоевский провел 2 матча, пропустил 2 гола.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16139

    paracetamol 1 час назад

    Вчера сухаря словил, молодец!

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