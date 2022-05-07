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Сон – единственный игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами, из которых 0 с пенальти

В сезоне топ-5 лиг Европы 11 футболистов забили 20+ голов. Только один из них ни одного мяча не забил с пенальти. Это Хын-Мин Сон из «Тоттенхэма».

11 игроков сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами:

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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07.05.2022 23:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +994

    Soccerdealer63 1 час назад

    Идеи Чучхе жвут и побеждают!)))

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