Сон – единственный игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами, из которых 0 с пенальти

В сезоне топ-5 лиг Европы 11 футболистов забили 20+ голов. Только один из них ни одного мяча не забил с пенальти. Это Хын-Мин Сон из «Тоттенхэма».
11 игроков сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами:
- Роберт Левандовски;
- Чиро Иммобиле;
- Карим Бензема;
- Патрик Шик;
- Килиан Мбаппе;
- Душан Влахович;
- Мохамед Салах;
- Эрлинг Холанд;
- Виссам Бен-Йеддер;
- Мартен Терье;
- Хын-Мин Сон.
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Источник: Бомбардир.ру