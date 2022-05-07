Каррера: «Никогда не слышал, что «Глушаков – это похороны». Но он настоящий капитан»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил экс-капитана московской команды Дениса Глушакова.

«Никогда не слышал фразу «Глушаков – это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте.

Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

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