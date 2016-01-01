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Каррера: «В моем сердце отдельное место отведено «Спартаку». Я бы очень хотел вернуться!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил свои слова о возможном возвращении в московский клуб.

«Мои слова о готовности возглавить «Спартак»? Я бы очень хотел вернуться! Я имел лишь это в виду.

Нет такого, что я уже на следующий сезон еду в Москву тренировать «Спартак». Но если поступит предложение – с радостью!

Я преданный болельщик «Ювентуса», поиграл в «Аталанте», «Бари». Но в моeм сердце отдельное место отведено «Спартаку», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +499

    somn 4 минуты назад

    Безответная любовь...

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