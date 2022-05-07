Каррера: «В моем сердце отдельное место отведено «Спартаку». Я бы очень хотел вернуться!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил свои слова о возможном возвращении в московский клуб.

«Мои слова о готовности возглавить «Спартак»? Я бы очень хотел вернуться! Я имел лишь это в виду.

Нет такого, что я уже на следующий сезон еду в Москву тренировать «Спартак». Но если поступит предложение – с радостью!

Я преданный болельщик «Ювентуса», поиграл в «Аталанте», «Бари». Но в моeм сердце отдельное место отведено «Спартаку», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

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