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РПЛ. Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Динамо» (5:2), у москвичей 3 поражения подряд

«Крылья Советов» в 28-м туре чемпионата России обыграли «Динамо». Дубль у принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.

«Динамо» осталось на втором месте, самарцы – на седьмом.

Москвичи потерпели третье поражение подряд. В двух последних матчах «Динамо» пропустило суммарно восемь голов.

«Крылья Советов» победили «Динамо» дома в РПЛ впервые за четыре года.

«Динамо» 10 мая проведет полуфинал Кубка России против «Алании».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Липовой, 89), Якуба (Витюгов, 89), Ежов (Пиняев, 82), Сарвели (Коваленко, 82), Глушенков (Цыпченко, 76).

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро (Макаров, 64), Грулев, Тюкавин (Гладышев, 84), Н'Жи (Лесовой, 64).

Предупреждения: нет – Моро, 28; Лаксальт, 35; Грулев, 55; Гладышев, 85; Захарян, 90+1.

Удаления: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии48
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    Рейтинг: +13765

    NewLife 13 минут назад

    Четыре слива подряд - даже Спартак себе такое не позволял)

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    Рейтинг: +4267

    neveldomha 17 минут назад

    Жиденькое Динамо оказалось.

    1
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    Рейтинг: +11348

    BRO_football 21 минуту назад

    С Динамо творится что-то странное. Неужели договорились с Зенитом, чтобы пустить Сочи на 2 место?

    2
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    Рейтинг: +378

    (Меня за банили) > BRO_football 16 минут назад

    Думаю не договорились, а позвонили с верху.

    0
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    Рейтинг: +14293

    Barmaleushka > (Меня за банили) 14 минут назад

    Позвонили с низу ( с 10-го) .

    1
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    Рейтинг: +3805

    Кузьмич на трибуне 32 минуты назад

    Слишком красивый был кэф на Крылишки, поставил и не пожалел. Честно говоря Динамовцы раньше времени повесили себе медальки. Ещё пару ничеек, и с пьедесталом можно прощаться. А впереди остались Локо и Сочи. Если Локо и выглядят бледно, то Сочи могут победить, и забрать серебро

    1
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    Рейтинг: +16130

    paracetamol 32 минуты назад

    Вот смотрю я на клупы, где дешевые леги остались и где их почти нет, и делаю вывод, что нахр они нужны. К тренеришкам западным это тоже относится!

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    Рейтинг: +22450

    JTherry 38 минут назад

    как-то даже грустно за это распиаренное днище, просрать не только борьбу за чемпионство, но и за серебро, "дырка от бублика", а не претендент... а как хвалили всех этих "захарянов-грулевых-шуниных" с примкнувшим к ним Шварцем, слабаки, не выдержали на дистанции...) а Крылышки поздравляю с разгромом дынамы..!!!)

    3
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    Рейтинг: +30

    Вадим Depo > JTherry 32 минуты назад

    Скажу честно, мне очень нравилось то, что делалось в Динамо.
    Но уже ближе к концу осени было явно видно несоответствие возможностей (тактика, физика, техника) и амбиций.
    Но философия игры Шварца достойна уважения...

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    Рейтинг: +30

    Вадим Depo 46 минут назад

    Предельно не люблю выражение - "а я говорил (писал)..."
    И тем не менее...

    сообщение от 11 февраля
    Тема:Товарищеский матч. Московское «Динамо» проиграло «Динамо» из Тбилиси

    Из первых рук Приятель сейчас стажируется у Де Дзерби (Шахтер). Игру в Турции смотрел и первую, и вторую. Он удручен игрой Динамо. По его словам - полный тактический провал и первой и второй команды. У Шварца на лице полное безразличие, когда команда Де Дзерби (11 тренеров) носится во время тренировок и контрольных игр. По его мнению, что -то важное ушло из Динамо, которое он уважает, поскольку армянин ))

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    Рейтинг: +95825

    zigbert 1 час назад

    Результативный получился матч. Обе команды играли на победу. Мяч в центре поля почти не задерживался. Ведя в счете Крылья Советов стали действовать на контратаках, которые получались у них очень опасными. В целом Динамо тоже играло неплохо, могли даже сравнять счет но в обороне сделали много ошибок.
    Крылья Советов с победой!

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    Рейтинг: +22450

    JTherry > zigbert 3 минуты назад

    классным погромом Крылышки отметили юбилей клуба, 80 лет..!!!)

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    Рейтинг: +15624

    Cleaner 1 час назад

    ПЯТЬДЕСЯТ лет без чемпионства...

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    Рейтинг: +1757

    Bozigit 1 час назад

    Ни одной желтой у Крыльев. Это супер

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