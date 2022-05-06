РПЛ. Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Динамо» (5:2), у москвичей 3 поражения подряд

«Крылья Советов» в 28-м туре чемпионата России обыграли «Динамо». Дубль у принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.

«Динамо» осталось на втором месте, самарцы – на седьмом.

Москвичи потерпели третье поражение подряд. В двух последних матчах «Динамо» пропустило суммарно восемь голов.

«Крылья Советов» победили «Динамо» дома в РПЛ впервые за четыре года.

«Динамо» 10 мая проведет полуфинал Кубка России против «Алании».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Липовой, 89), Якуба (Витюгов, 89), Ежов (Пиняев, 82), Сарвели (Коваленко, 82), Глушенков (Цыпченко, 76).

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро (Макаров, 64), Грулев, Тюкавин (Гладышев, 84), Н'Жи (Лесовой, 64).

Предупреждения: нет – Моро, 28; Лаксальт, 35; Грулев, 55; Гладышев, 85; Захарян, 90+1.

Удаления: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?