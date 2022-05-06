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  • РПЛ. Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Динамо» (5:2), у москвичей 3 поражения подряд

РПЛ. Дубль Глушенкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Динамо» (5:2), у москвичей 3 поражения подряд

6 мая 2022, 20:01
48

«Крылья Советов» в 28-м туре чемпионата России обыграли «Динамо». Дубль у принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.

«Динамо» осталось на втором месте, самарцы – на седьмом.

Москвичи потерпели третье поражение подряд. В двух последних матчах «Динамо» пропустило суммарно восемь голов.

«Крылья Советов» победили «Динамо» дома в РПЛ впервые за четыре года.

«Динамо» 10 мая проведет полуфинал Кубка России против «Алании».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Липовой, 89), Якуба (Витюгов, 89), Ежов (Пиняев, 82), Сарвели (Коваленко, 82), Глушенков (Цыпченко, 76).

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро (Макаров, 64), Грулев, Тюкавин (Гладышев, 84), Н'Жи (Лесовой, 64).

Предупреждения: нет – Моро, 28; Лаксальт, 35; Грулев, 55; Гладышев, 85; Захарян, 90+1.

Удаления: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Динамо Глушенков Максим
Комментарии (48)
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acor94
1651856522
Надеюсь эту команду не раскупят и они поборятся за медали в следующем году. Крылья с победой, отличная игра!
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portero
1651856613
Молодцы Крылья!!! Здооово бегут и борются, Красавы!!!
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sobaka120982
1651856814
Вот это новость))) сочи имеет возможность взять серебро!!!! Крылышки с победой!!!!! Браво
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knikos
1651856926
Присоединяюсь к самарцам : "Мо - лод - цы !!!" Полтора часа , как несколько минут . Жалко , что такое классное футбольное зрелище так быстро кончилось . Только бы за лето не раскупили команду . Ну хоть ещё один сезон пополучать наслаждение их игрой .
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Беспонтий
1651856974
сегодняшние крылья размазали бы и чемпиона бело голубые глаза истинных арийцев потухли нибелунгов из них не получилось
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neim
1651857330
... у москвичей 3 поражения подряд ... И впереди ещё два, от Локомотива и Сочи . Печаль, весенняя часть чемпионата провалена с оглушительным треском
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SPACE TRUCKIN
1651858177
Осинькину - почёт и уважение! Самару- с победой!
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ААМ
1651858529
Рад зп Самару. Так держать!
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zigbert
1651860547
Результативный получился матч. Обе команды играли на победу. Мяч в центре поля почти не задерживался. Ведя в счете Крылья Советов стали действовать на контратаках, которые получались у них очень опасными. В целом Динамо тоже играло неплохо, могли даже сравнять счет но в обороне сделали много ошибок. Крылья Советов с победой!
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JTherry
1651863579
как-то даже грустно за это распиаренное днище, просрать не только борьбу за чемпионство, но и за серебро, "дырка от бублика", а не претендент... а как хвалили всех этих "захарянов-грулевых-шуниных" с примкнувшим к ним Шварцем, слабаки, не выдержали на дистанции...) а Крылышки поздравляю с разгромом дынамы..!!!)
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