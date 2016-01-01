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Червиченко: «Спартак» может победить «Урал» только за счет фарта»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между московской командой и «Уралом».

«Спартак» может победить только за счет фарта. Может, повезет, как в последние несколько матчей. Вполне возможно, что повезет и в Екатеринбурге.

Легкой прогулки точно не будет. «Урал» спасается от зоны вылета, он может обыграть обескровленный в обороне «Спартак».

Если атака москвичей не отведет игру от своих ворот, то у «Урала» точно получится победить», – сказал Червиченко.

  • «Урал» примет «Спартак» в субботу, 7 мая.
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Урал» занимает 14-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 10-е.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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