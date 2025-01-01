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Кавазашвили: «Хочу сказать Федуну и Зареме: ветераны – не враги «Спартака». Не понимаю, почему с нами не хотят разговаривать»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отношении московского клуба к своим ветеранам.

– Я давно предлагал и предлагаю сейчас собрать боевой состав ветеранов. Тех людей, которые имеют огромный авторитет в футболе: бывшие тренеры, футболисты, которые говорят правду и только правду. А не тех, которые… Ну, вы сами поняли.

– Где собрать предлагаете?

– Собрать за большим столом вокруг господина Федуна и высказать ему свои мнения. Ради чего? Ради величия «Спартака». Что надо сделать, с чего начинать? Нужны или нет иностранные тренеры со своим штабом, нужны или нет дорогостоящие легионеры. И так далее.

После этой встречи владелец клуба может вынести свое решение, исходя из того, что он услышал от неравнодушных к судьбе «Спартака» людей. Пока же я не понимаю, почему с нами не хотят контактировать подобным образом.

Но я хочу сказать Леониду Арнольдовичу и его супруге: мы ветераны – не враги «Спартака». Мы – не враги Федуна и его семьи. Просто мы же видим, что происходит за последние два десятка лет, когда был выигран только один чемпионский титул. Зато тренерские штабы меняются практически каждый год. Это неправильный подход.

Кадровая политика – очень тонкий вопрос. Надо заниматься воспитанием своих кадров. Обучать тренеров, привлекать в команду молодых спартаковских игроков. Если у тренера, у игроков нет настоящего спартаковского спортивного духа, ему в таком великом клубе делать нечего.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыков – 5 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer

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Сегодня, 11:59
Комментарии5
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    Рейтинг: +1452

    sir_Alex 3 минуты назад

    Дед живёт прошлым.

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    Рейтинг: +13762

    NewLife 32 минуты назад

    Ау, у нас давно уже не страна советов, кончай балаболить.

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    Рейтинг: +14284

    Barmaleushka 1 час назад

    Фанатам ФК Зарема плевать на Спартак и ветеранов Спартака . У них в приоритете накидать побольше гамна в сторону Зенита .

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    Рейтинг: +5268

    rash1959 1 час назад

    С такими "псевдоветеранами", которые только обсерают, и врагов не надо.

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    Рейтинг: +273

    Ollegator 2 часа назад

    Как бы не было сейчас хреново - вы уже собирались и «назначали» тренерский штаб из аленя и титова. Что из этого получилось мы все видели. Не достаточно быть спартаковцем, чтобы тренировать.

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