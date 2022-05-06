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  • Кавазашвили: «Хочу сказать Федуну и Зареме: ветераны – не враги «Спартака». Не понимаю, почему с нами не хотят разговаривать»

Кавазашвили: «Хочу сказать Федуну и Зареме: ветераны – не враги «Спартака». Не понимаю, почему с нами не хотят разговаривать»

6 мая 2022, 11:59
5

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отношении московского клуба к своим ветеранам.

– Я давно предлагал и предлагаю сейчас собрать боевой состав ветеранов. Тех людей, которые имеют огромный авторитет в футболе: бывшие тренеры, футболисты, которые говорят правду и только правду. А не тех, которые… Ну, вы сами поняли.

– Где собрать предлагаете?

– Собрать за большим столом вокруг господина Федуна и высказать ему свои мнения. Ради чего? Ради величия «Спартака». Что надо сделать, с чего начинать? Нужны или нет иностранные тренеры со своим штабом, нужны или нет дорогостоящие легионеры. И так далее.

После этой встречи владелец клуба может вынести свое решение, исходя из того, что он услышал от неравнодушных к судьбе «Спартака» людей. Пока же я не понимаю, почему с нами не хотят контактировать подобным образом.

Но я хочу сказать Леониду Арнольдовичу и его супруге: мы ветераны – не враги «Спартака». Мы – не враги Федуна и его семьи. Просто мы же видим, что происходит за последние два десятка лет, когда был выигран только один чемпионский титул. Зато тренерские штабы меняются практически каждый год. Это неправильный подход.

Кадровая политика – очень тонкий вопрос. Надо заниматься воспитанием своих кадров. Обучать тренеров, привлекать в команду молодых спартаковских игроков. Если у тренера, у игроков нет настоящего спартаковского спортивного духа, ему в таком великом клубе делать нечего.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыков – 5 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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Ollegator
1651827903
Как бы не было сейчас хреново - вы уже собирались и «назначали» тренерский штаб из аленя и титова. Что из этого получилось мы все видели. Не достаточно быть спартаковцем, чтобы тренировать.
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rash1959
1651828458
С такими "псевдоветеранами", которые только обсерают, и врагов не надо.
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NewLife
1651833434
Ау, у нас давно уже не страна советов, кончай балаболить.
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sir_Alex
1651835146
Дед живёт прошлым.
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ilichkadr
1651841861
" Надо заниматься воспитанием своих кадров. Обучать тренеров..." Ну, здесь товарищ Анзор явно загнул. Кто будет заниматься воспитанием кадров, если свои же кадры (Родионов, Аленичев, Титов, Черчесов, Шавло) были изгнаны из Спартака. Других (Ловчева, Тихонова, Гаврилов. Онопко...) и на пушечный выстрел не подпускают к клубу. Нынче не те времена. Вдувать спартаковский дух призваны те, которые представления не имеют как и в кого вдувать, а главное зачем вдувать. P.S. Треп, не более того
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